Nardò, fiamme nel garage di una palazzina di cinque piani

Alle ore 19:35 circa di sabato 6 aprile, un incendio ha interessato un garage annesso ad una palazzina di cinque piani. L’episodio si è verificato a Nardò, in via Vittorio Veneto, e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale, con l’ausilio di autobotte ed autoscala.

Giunti sul posto, i caschi rossi sono entrati nell’immobile interessato dal rogo, fino a raggiungere le fiamme all’interno di un box auto e procedendo alla loro estinzione. All’interno del garage, i soccorritori hanno rivenuto una persona, rimasta intossicata in seguito all’inalazione dei fumi, la quale è stata immediatamente consegnata alle cure dei sanitari del 118. Dopo un primo soccorso sul posto, l’uomo è stato trasferito presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli.

A causa dell’effetto camino, i fumi generati dall’incendio si sono diffusi ai piani superiori, e le elevate temperature hanno causato il distacco delle pignatte del solaio del garage, rendendo inagibili due appartamenti situati al di sopra. In uno degli appartamenti situati al piano superiore, i caschi rossi hanno messo in salvo un cane, che è stato subito consegnato ai proprietari.

Dopo un sopralluogo con il tecnico comunale, è stata dichiarata l’inagibilità del piano terra e degli appartamenti restanti per motivi igienico-sanitari. Al momento, le cause che hanno provocato l’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sull’accaduto indagano i carabinieri del locale comando stazione.

