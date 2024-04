POTENZA – E’ il Primo Dirigente della Polizia di Stato Riccardo Di Vittorio il nuovo Dirigente della Divisione P.A.S. della Questura di Potenza.

56 anni, originario di Ruvo di Puglia (Ba) il Funzionario proviene dal Commissariato di Termoli dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dal 18 maggio 2022.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1987, il dott. Di Vittorio è entrato nella Polizia di Stato il 10 dicembre 1987 quale Allievo Vice Commissario frequentando il IV Corso quadriennale di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia di Roma e poi il 79° corso di formazione per Vice Commissari in prova.

Sua prima sede di servizio, con decorrenza 5 novembre 1992, la città di Ancona presso il Compartimento della Polizia Stradale delle Marche con l’incarico di Direttore dell’Ufficio II e responsabile della Squadra di Polizia Giudiziaria compartimentale. Analoghi incarichi ha ricoperto dal 6 ottobre 1998 presso il Compartimento Polizia Stradale Liguria a Genova.

Trasferito nel 2001 a Caserta, presso la Sezione della Polizia Stradale, ha assunto l’incarico di Vice Dirigente e Responsabile della Squadra di P.G..

L’anno successivo, assegnato alla Scuola Allievi Agenti di Caserta, gli sono stati conferiti gli incarichi di Vice Direttore nonché di Dirigente Ufficio Corsi – Ufficio di Amministrazione ed Affari Generali.

Il 6 settembre 2010 è stato trasferito alla Questura di Caserta dove ha ricoperto gli incarichi di Vice Dirigente della Divisione P.A.S., Dirigente dell’Ufficio del Personale, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e nel 2014 Dirigente del Commissariato di P.S. di Marcianise (CE).

Dal 1° dicembre 2017 al 17 gennaio 2022 è stato assegnato alla Questura di Napoli, ricoprendo in tale periodo gli incarichi di Vice Dirigente e Responsabile della Squadra Investigativa presso i Commissariati di P.S. di San Giovanni Barra e di Castellammare di Stabia e poi quello di Dirigente dei Commissariati di P.S. di Poggioreale, Ponticelli e Posillipo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author