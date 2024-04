Triggiani, Matrangola e Ciliento: Emiliano apre il rimpasto in Regione

Bari – Fuori due esterni come Rocco Palese e Anna Grazia Maraschio, dentro l’ex presidente dell’ordine degli avvocati di Bari, Serena Triggiani, e l’attivista di Libera e figlia della neretina Renata Fonte, Viviana Matrangola. E poi l’avvicendamento ai Trasporti, tra Anita Maurodinoia e la tranese Debora Ciliento. Michele Emiliano apre così il rimpasto regionale in via Gentile.

