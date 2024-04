Semat, astensione e presidio davanti a direzione Acciaierie d’Italia

“A fronte del mancato impegno di quanto annunciato nelle note del 25 e 28 marzo 2024 in merito al piano di rientro sulle mensilità arretrate (febbraio e marzo 2024), ADI in As è ancora inadempiente nei pagamenti con gravi difficoltà economiche causate ai lavoratori, divenute ormai non più sostenibili. Pertanto, comunichiamo che a partire dal 1° turno di domani (martedì 23 aprile 2024), i lavoratori si asterranno dalle attività lavorative e si riuniranno in presidio dinanzi alla direzione di Acciaierie d’Italia dalle ore 8.00. Ci riserviamo di intraprendere ulteriori iniziative sindacali di concerto con i lavoratori”. Lo scrivono in una nota la segreteria e le Rsu Uilm alla Semat Engineering.

