Monopoli, sequestrata un’autocarrozzeria abusiva

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di Bari hanno individuato un’autocarrozzeria abusiva.

Le indagini hanno avuto inizio con il ritrovamento di parti di veicoli in un’area boschiva vicino a Locorotondo, risalendo fino alla carrozzeria operante a Monopoli. Nell’officina, i militari hanno trovato un veicolo in riparazione, attrezzatura professionale e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il titolare non aveva autorizzazioni amministrative né iscrizione alla Camera di Commercio, pertanto è stato denunciato in stato di libertà per gestione illecita di rifiuti e multato per oltre 5.000 euro per attività abusiva.

Tutta l’attrezzatura è stata sequestrata ai fini di confisca. Il procedimento è ancora nelle fasi preliminari delle indagini, ma l’operazione testimonia l’impegno dei Carabinieri Forestali nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento, considerato un potenziale pericolo per la salute pubblica e gli ecosistemi naturali.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author