Giovinazzo: Muore Savino Lasorsa, ex presidente Amtab

GIOVINAZZO (BA) È morto questa mattina l’ex presidente dell’Amtab e amministratore delegato della STP, Savino Lasorsa. Originario di Giovinazzo, per 15 anni ininterrotti (dal 1980 sino al 1995) fu consigliere comunale nella massima assise cittadina e di partiti ne frequentò diversi: in primis la Democrazia Cristiana, il Partito Popolare Italiano, l’Unione di Centro, la Margherita e la Primavera in Movimento. Poi, dopo qualche anno di pausa, tornò sulla scena per occuparsi di trasporti: fu, infatti, nominato nel 1998 a capo dell’Amtab, la società di Bari, concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale. Lasorsa si è spento a causa di una grave malattia. Lascia moglie e due figli.

