Monopoli: Tomei, ‘Casertana ben organizzata, match impegnativo’

(Di Lorenzo Ruggieri) Ancora a caccia del primo successo stagionale, il Monopoli di Francesco Tomei si appresta ad affrontare la Casertana nel match valido per la sesta giornata del Girone C di Serie C. Queste le dichiarazioni del tecnico dei biancoverdi alla vigilia dell’incontro:

Casertana: “Affronteremo una squadra molto organizzata, con elementi giovani e forti. Rivolgo i miei complimenti all’allenatore della Casertana, è una compagine fluida e sarà un match impegnativo in fase di non possesso. La squadra campana va affrontata con la massima cura e con voglia di soffrire”.

Condizione fisica: “Sarà la terza trasferta in una settimana e farò qualche valutazione. Sicuramente cambieremo qualcosa ma i ragazzi stanno abbastanza bene. Abbiamo ancora un altro giorno a disposizione e saremo pronti per domenica”.

Morale: “Il morale è sempre stato buono, i ragazzi lavorano bene insieme e assorbono saggiamente i piccoli incidenti. Ho visto un gruppo sereno e tranquillo che ha lavorato con molto impegno in settimana”.

Santaniello e Spalluto: “Santaniello ha effettuato la preparazione ma si è dovuto fermare per un infortunio. Inoltre, è reduce da una stagione alquanto travagliata. Spalluto, invece, non ha svolto il ritiro ed è anche sceso in campo non nelle condizioni migliori. Ovviamente non è al meglio ma ci saranno delle rotazioni”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp