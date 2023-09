Fidelis Andria, c’è il colpaccio a centrocampo: ufficiale Sciaudone

La Fidelis Andria comunica tramite il proprio sito ufficiale l’accordo raggiunto con il centrocampista svincolato Daniele Sciaudone. Prima esperienza in carriera tra i dilettanti per il calciatore 35enne nato a Bergamo e protagonista tra i Pro con oltre 500 presenze condite da 50 gol tra serie B, serie C e Coppa Italia.

“Lo scorso anno protagonista nella Reggiana che ha vinto il torneo di serie C – si legge nella nota diffusa dal club – Per lui un ritorno in Puglia dopo le esperienze importanti a Taranto e Bari. Un WelcHome a Daniele da tutta la famiglia Fidelis”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp