Picerno: Longo non si fida, ‘Vietato sottovalutare il Sorrento’

(Di Lorenzo Ruggieri) Domenica sera, allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, i sorprendenti padroni di casa sfideranno il fanalino di coda Sorrento. Tuttavia, il tecnico Emilio Longo mette in guardia i suoi: “La partita presenta un alto coefficiente di difficoltà”, ha ammesso nel corso della conferenza stampa della vigilia.

L’allenatore ha poi indicato la ricetta giusta: “Il Sorrento non merita questa classifica e ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È una compagine con idee chiare e ben disposta in campo. Non dovremo assolutamente commettere l’errore di sottovalutare gli avversari. L’approccio dovrà essere sulla falsa riga di un incontro tra squadre di vertice e servirà una squadra identitaria, compatta e affamata. Fortunatamente, ho a disposizione un gruppo molto disponibile. In settimana, i ragazzi lavorano con passione, voglia e divertimento e le prestazioni della domenica lo dimostrano. Il gruppo è maturo e sa di poter competere con chiunque. Vogliamo dare continuità ai risultati e per farlo servirà una concentrazione alta. Non vogliamo cullarci, ma proseguire su questa strada”.

In merito ai possibili titolari, Longo ha dichiarato: “In porta ho due titolari e posso scegliere. I ragazzi stanno tutti bene e sceglierò dopo la rifinitura. Pitarresi sta migliorando, mi è piaciuto il suo approccio nella sfida contro la Turris. Ceccarelli è un ragazzo eccezionale, può sempre trovare il colpo risolutore. Durante la preparazione era infortunato ma è un elemento fondamentale della squadra e gli daremo il tempo giusto per emergere”.

