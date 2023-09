Foggia: Cudini carica i suoi, ‘Turris un buon banco di prova’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo il successo di Catania, il Foggia di Mirko Cudini vuole continuare ad inanellare prestazioni positive e punti preziosi: “La vittoria del Massimino, però, non deve permettere voli pindarici”, ha dichiarato il tecnico dei rossoneri alla vigilia del match contro la Turris: “Abbiamo vinto su un campo difficile e la vittoria ti permette di lavorare meglio. Siamo contenti ma dobbiamo cancellare la gara di lunedì scorso e restare concentrati sulla Turris”.

Ritorno dei tifosi: “Il supporto del pubblico ci aiuterà tantissimo, siamo abituati a giocare con i nostri tifosi e siamo contenti di poterli riabbracciare. Mi auguro che il loro ritorno sia un grosso stimolo per la squadra”.

Turris: “Domani affronteremo una squadra ben allenata, con una mentalità molto offensiva e idee chiare. Si affronteranno due squadre in un buon momento di forma ma il campionato è ancora lungo. Sarà una sfida complicatissima e per noi rappresenterà un buon banco di prova”.

Infortunio di Marsupio e acquisto di Riccardi: “Marsupio è un ottimo ragazzo e un buon calciatore, ci auguriamo di riaverlo presto. I tempi di recupero saranno lunghi e gli rivolgo un forte in bocca al lupo. Purtroppo perdiamo un anello importante in un reparto che stava facendo benissimo. Il nuovo acquisto Riccardi ci darà una mano con la sua esperienza e le sue caratteristiche. È arrivato ieri pomeriggio dopo essersi allenato ma non ha la condizione necessaria per giocare in campionato. Domani non sarà della partita ma potrò sicuramente contare su di lui a breve”.

Coppa Italia di Serie C: “La Coppa Italia è una competizione che va rispettata. Sarà un’occasione per dare spazio a chi ha giocato meno ma non faremo una passeggiata. La nostra concentrazione, però, è rivolta esclusivamente alla gara contro la Turris”.

Progressi: “Contro il Catania abbiamo disputato un’ottima partita ma vorrei vedere una squadra più qualitativa e maggiormente padrona della gara. Abbiamo le qualità per giocare un calcio migliore rispetto a quello mostrato al Massimino. Ad oggi, però, sono soddisfatto della compattezza della squadra e dei punti ottenuti”.

Portiere e difesa: “In porta abbiamo 3 giocatori di valore. Nobile ha qualità e sta dimostrando il suo potenziale ma anche gli altri avranno modo di mostrare il loro valore. In difesa siamo partiti con uno schieramento a 4 ma ho giocatori duttili e valuterò partita dopo partita quale retroguardia adottare”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp