Mongelli, ‘FdI pronta a mettere la parola fine all’era Melucci’

“Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio, il consiglio comunale di Taranto è chiamato a esprimersi sulla mozione di sfiducia al sindaco Melucci. Dopo anni di amministrazione di centrosinistra inadeguata, litigiosa e incapace di dare risposte concrete ai problemi della città, prevalga, per una volta, l’interesse comune su quelli personali, prevalga il rispetto dei cittadini sui giochi di potere, prevalga il senso di responsabilità nei confronti di Taranto”, scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“Si prenda atto che qualunque eventuale acrobatica maggioranza a sostegno del sindaco, che nasce senza progetto politico, sarà comunque risicata ed esposta costantemente a tutte le fibrillazioni che hanno caratterizzato gli ultimi anni, con tutti i conseguenti danni a carico esclusivo della cittadinanza. Peggio ancora se, come si apprende dalla stampa, in questo ginepraio di porte girevoli, l’interesse della città intera dovrà essere rimesso alle personali valutazioni, ancora non esplicitate, di soli due Consiglieri, che dovrebbero perfino rinnegare il movimento politico “con” cui sono stati eletti”, continua Mongelli.

“Ogni singolo Consigliere comunale dovrà assumersi le proprie responsabilità dinanzi ai tarantini, che sapranno certamente comprendere i reali motivi delle scelte compiute da ognuno. Fratelli d’Italia, da sempre impegnata in una strenua opposizioneal Sindaco ed a questa fallimentare amministrazione, è pronta sabato 3 febbraio, con il proprio Gruppo consiliare, a mettere la parola fine a questo indecoroso teatrino”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author