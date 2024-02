Trasporti, Turco attacca Salvini: ‘Giochi di Taranto irraggiungibili’

Il senatore Mario Turco mettere sotto causa Matteo Salvini, ministro dei trasporti, perché concentra gli sforzi infrastrutturali del Governo sul Ponte sullo Stretto, a scapito di progetti cruciali per il Sud e delle necessità logistiche dei Giochi del Mediterraneo di Taranto nel 2026.

Attraverso una nota. Il vicepresidente del MoVimento 5 Stelle sottolinea l’urgente bisogno di collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali nella provincia tarantina per garantire il successo dell’evento sportivo. Ritardi su strade chiave e inerzia sulla tratta ferroviaria Taranto-Potenza-Battipaglia sono cause di preoccupazione, mentre la continuità territoriale richiede voli civili di linea per l’Aeroporto “Arlotta” di Grottaglie.

Turco esorta Salvini a rispondere con azioni concrete anziché concentrarsi sul Ponte sullo Stretto, altrimenti si rischia di rendere isolato il capoluogo ionico durante l’importante competizione internazionale. Il senatore sottolinea che le risorse già destinate con il Pnrr devono essere utilizzate efficacemente e che Salvini dovrebbe assumersi la stessa responsabilità e impegno dimostrato per le Olimpiadi di Cortina 2026.

