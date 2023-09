Manutenzione stradale a Trani, lavori al via nel quartiere Sant’Angelo

TRANI – Cominciati nel quartiere Sant’Angelo, nella zona nord di Trani, i lavori per il rifacimento del manto stradale lungo le arterie più trafficate dell’area, nella zona nevralgica degli accessi e degli svincoli della strada statale 16bis. La manutenzione su tratti di carreggiate bituminose riguarda via Jugoslavia, piazza Madre Teresa di Calcutta e numerose diramazioni limitrofe, tra cui via Ungheria e via Cecoslovacchia. Le operazioni sono partite mercoledì mattina.

I fondi per le attività di manutenzione, circa 50mila euro, provengono da un finanziamento del Ministero dell’Interno, già acquisito in precedenza dal Comune di Trani per il rifacimento di via Annibale Maria di Francia. Le risorse ancora disponibili hanno permesso l’avvio della messa in sicurezza del quartiere Sant’Angelo, snodo fondamentale per l’accesso in città su corso Imbriani e per un collegamento più immediato con gli uffici del Tribunale.

