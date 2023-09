Bisceglie, due auto incendiate all’alba

BISCEGLIE – Paura e tensione a Bisceglie nella mattinata di mercoledì. Due autovetture sono andate a fuoco in via Ricasoli, strada della zona residenziale nei pressi della litoranea di Levante. L’episodio è accaduto alle prime luci dell’alba, svegliando di soprassalto i residenti del quartiere che hanno notato le fiamme e gli odori provenienti dalle macchine incendiate.

A rischio anche gli altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, fortunatamente senza conseguenze per persone e oggetti. Sul posto sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco di Molfetta, che hanno domato il rogo nel giro di alcuni minuti. A mettere in sicurezza la zona, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Trani, di passaggio per un pattugliamento di ordinanza. Indagini in corso per appurare la dinamica dell’incendio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp