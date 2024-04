Basket, Brindisi saluta la A dopo 12 anni: Marino ‘Giorno triste’

28 aprile 2024: la New Basket Brindisi saluta la Serie A dopo 12 stagioni chiudendo un ciclo indimenticabile. Mai nella storia dello sport professionistico di qualsiasi disciplina, una squadra pugliese era riuscita a disputare dodici stagioni consecutive nella massima lega di appartenenza.

Dal ritorno in Serie A nel 2012/13 all’annata in corso, 2023/24, è stato stabilito un primato assoluto che appartiene alla New Basket Brindisi con 398 partite disputate in competizioni ufficiali in Legabasket tra regular season, Coppa Italia, Supercoppa e playoff scudetto.

Un percorso di dodici anni costellato da grandissimi risultati ed emozioni:

5 partecipazioni ai Play Off scudetto (una Semifinale);

8 partecipazioni alle Final Eight di Coppa Italia (due Finali);

3 partecipazioni alla Supercoppa Italiana;

7 partecipazioni alle Coppe Europee (1 Eurochallenge – 1 Eurocup – 3 Basketball Champions League – 2 Europe Cup).

“È un giorno molto triste per la nostra società e per la città di Brindisi – dichiara Nando Marino, presidente della New Basket -. Ci abbiamo provato in tutti i modi e i ragazzi in queste ultime partite hanno dato tutto con grande orgoglio e dignità. È un enorme dispiacere dover rinunciare alla Serie A dopo dodici stagioni vissute da grandi protagonisti, sfiorando in due occasioni la vittoria della Coppa Italia, primeggiando in campionato contro le grandi potenze del basket italiano e calcando il parquet di prestigiose arene europee”.

”Nel giorno più triste di questi anni, ci tengo particolarmente a ringraziare i nostri encomiabili tifosi, i miei impareggiabili soci compagni di viaggio, l’associazione “Brindisi vola a Canestro” e i tantissimi sponsor che ci hanno supportato soprattutto nei momenti più difficili, diventando tutti insieme parte fondamentale della famiglia biancoazzurra”, continua Marini.

”In particolar modo, voglio ringraziare Adriano Cassano e tutta la famiglia Happy Casa Store. Hanno creduto in noi nel momento più difficile, insieme abbiamo fatto la storia. Voglio altresì ringraziare tutti gli allenatori, gli atleti, i dirigenti e i collaboratori che in questi anni hanno onorato i nostri colori facendoci vivere un viaggio indimenticabile. Servirà del tempo per smaltire la delusione, ma vogliamo sin da subito raccogliere tutte le forze ed energie per ripartire e ritornare dove ci compete. Lo abbiamo fatto in passato, lo faremo anche questa volta. La Stella del Sud continuerà a brillare”, conclude Nando Marino.

