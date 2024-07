Magalini pensa prima agli under: passi in avanti il portiere Sorrentino e l’esterno Oliveri

Il direttore sportivo del Bari Giuseppe Magalini pensa prima a riempire le caselle under: dopo Favasuli e Obaretin, già ufficializzati dal club biancorosso stanno vivendo un’accelerata due trattative per portare in Puglia due giovani di belle speranze: uno è il portiere Alessandro Sorrentino, portiere classe 2002 che lo scorso anno ha giocato 7 gare da titolare in Serie A nel periodo in cui Di Gregorio è stato costretto a restare fuori per infortunio, l’altro è Andrea Oliveri, esterno di fascia destra che lo scorso anno ha scalato le gerarchie a Catanzaro raccogliendo 26 gettoni in campionato e 3 gare da titolare nei playoff. Il direttore sportivo biancorosso proverà a portarli a Bari in prestito da Monza (con cui mancherebbe l’accordo dopo l’ok del giocatore alla destinazione) e Atalanta, puntando magari a strappare anche un diritto di riscatto per due giocatori considerati tra i migliori nel panorama dei giovani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author