Bari, esordio in campionato contro la Juve Stabia

Sarà contro la Juve Stabia l’esordio del Bari nel prossimo campionato di Serie B, il 49° della sua storia. Appuntamento al San Nicola il 17 agosto prossimo. Prima in trasferta a Modena alla seconda giornata contro i gialloblù al Braglia, terza giornata – e primo turno infrasettimanale – contro il Sassuolo e sempre in terra pugliese. Una sfida contro gli emiliani neroverdi manca dalla Coppa Italia 2017/18, in campionato dal 2012/13: allora finì con un rocambolesco 3-3.

