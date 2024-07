Presentato il nuovo pallone ufficiale della Serie BKT 2024/2025

In occasione del sorteggio del calendario della Serie BKT 2024/2025, che si terrà in Piazza Europa a La Spezia dalle 19, verrà svelato il nuovo pallone ufficiale KOMBAT™ Ball Serie BKT 2024/2025. Per l’ottavo anno consecutivo, il pallone è stato disegnato da Kappa®, frutto della consolidata partnership con la Lega Serie B.

Il pallone, progettato per garantire le massime prestazioni su ogni tipo di superficie, sarà al centro di una campagna di comunicazione sviluppata da Kappa®. Il lancio prevede un video in cui il KOMBAT™ Ball si trasformerà in una mongolfiera, attraversando scenari pittoreschi delle città che ospiteranno la Serie BKT, da Palermo a Bolzano, fino a La Spezia, dove la mongolfiera atterrerà nello stadio Alberto Picco.

“Il KOMBAT™ Ball è l’emblema del nostro meraviglioso campionato – dichiara Mauro Balata, presidente della Lega B -. Unisce club, tifosi e territori, regalando emozioni, gol e spettacolo. Grazie a Kappa® per la duratura sinergia e per aver prodotto, ancora una volta, un pallone all’avanguardia che non vediamo l’ora di vedere in azione lungo tutta la penisola”.

Il pallone, certificato FIFA QUALITY PRO, è termosaldato e composto da 14 pannelli con rivestimento micro-texturizzato e dettagli in rilievo. Queste caratteristiche migliorano il grip, offrendo un controllo ottimale e garantendo maggiore velocità e precisione aerodinamica. Il design innovativo è completato dai loghi di Kappa® e Lega Serie BKT.

“Siamo entusiasti di presentare il nuovo KOMBAT™ Ball 2024/2025 – dichiara Alessandro Boglione, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo BasicNet S.p.A. -. Un prodotto innovativo, sviluppato per la Serie BKT, che rappresenta la dedizione di Kappa® alla qualità e alla performance. Annunciamo anche con piacere il rinnovo della collaborazione con la Lega Nazionale Professionisti Serie B per altre cinque stagioni, testimoniando la reciproca fiducia e stima”.

Il pallone sarà disponibile per l’acquisto dall’11 luglio 2024 su kappa.com.

