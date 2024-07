Tennis, impresa di Musetti: batte Fritz 3-2 e va in semifinale a Wimbledon

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1, qualificandosi per la prima volta in carriera alla semifinale di Wimbledon. Il giovane tennista carrarino in semifinale affronterà Novak Djokovic. Musetti diventa così il terzo italiano, dopo Berrettini e Sinner, a raggiungere la semifinale a Wimbledon negli ultimi quattro anni.

