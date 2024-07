È Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024

La finale di Euro 2024 sarà tra Spagna e Inghilterra. La squadra di Gareth Southgate ha eliminato l’Olanda in una semifinale estremamente tirata e combattuta, vincendo 2-1 all’ultimo respiro. Gli oranje erano passati in vantaggio dopo appena 7 minuti grazie a un super gol di Simons, ma hanno subito l’immediato pareggio di Kane su calcio di rigore al 18′. Dopo un secondo tempo soporifero, è stato il lampo di Watkins, entrato da pochi minuti, a decidere la partita nel primo dei due minuti di recupero assegnati dall’arbitro Zwayer. L’Inghilterra vola così a Berlino, dove per la seconda edizione consecutiva tenterà l’assalto alla coppa.

