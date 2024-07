Matera, diverse opzioni per Petraglia: spuntano anche ds e tecnico

(di Roberto Chito) Sono ore importanti, se non decisive in casa Matera. Dopo aver presentato l’iscrizione, il club del presidente Petraglia è chiamato a decidere il proprio futuro. A cominciare dall’allargamento societario.

Dopo il nulla di fatto con gli imprenditori materani rappresentati da Michele Motta e Nicola Benedetto, ecco che si sono aperte altre piste. Negli ultimi tempi, infatti, in quel di Roma, Petraglia ha avuto diversi incontri con alcuni gruppi che sono pronti ad affiancarlo nell’avventura biancoazzurra in modo da irrobustire economicamente il club.

Sul tavolo, ci sono diverse possibilità. Una di queste sembra aver già definitivo i quadri tecnici con l’ex Foggia Piergiuseppe Sapio come direttore sportivo e Antonio Rogazzo, ex di Nola, Team Altamura e Santa Maria Cilento in panchina. Da valutare, i futuro di Giuseppe Figliomeni, ds dell’ultima stagione che potrebbe comunque restare all’interno del club.

Al momento, però, si tratta di una delle diverse piste sul piatto del presidente Petraglia chiamato a prendere una decisione definitiva nelle prossime ore. Anche perchè la Città dei Sassi aspetta novità a strettissimo giro per conoscere il futuro del club biancoazzurro.

