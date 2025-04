Barletta, auto in fiamme nella notte: paura in via Francavilla

Paura nella notte a Barletta, dove due auto sono state coinvolte in un incendio scoppiato poco prima dell’una del 12 aprile in via Francavilla. Le fiamme hanno distrutto completamente una vettura e danneggiato quella accanto. Secondo i residenti, prima dell’incendio si sarebbero uditi alcuni botti e delle urla. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si registrano feriti. Si ipotizza un atto vandalico, ma le indagini sono in corso e non si esclude nessuna pista. Indagano i carabinieri. L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nelle aree residenziali.

