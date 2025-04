Taxi Rosa a Taranto: parte il servizio notturno sicuro per le donne

È stato presentato, nella ex sala giunta della Provincia di Taranto, il progetto “Taxi Rosa”, promosso da Sabrina Pontrelli, consigliera di parità, con l’obiettivo di offrire alle donne non accompagnate un servizio di trasporto sicuro nelle ore serali e notturne.

Durante la conferenza stampa è stato firmato un protocollo d’intesa con le cooperative Taxi Driver, Taxi Comunale Taranto, Taxi DueMari e Cooperativa Taxi Taranto, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Il servizio, attivo da subito, prevede tariffe agevolate e un “servizio di cortesia” che garantisce l’attesa del tassista fino a quando la passeggera non entra nel proprio portone.

«In un momento storico segnato da episodi di violenza sulle donne sento il dovere morale di promuovere azioni concrete come questa, per restituire libertà di movimento e maggiore sicurezza alle cittadine», ha spiegato Sabrina Pontrelli.

I tassisti coinvolti hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa anche dal punto di vista umano e sociale, dichiarando: «Siamo padri, mariti, fratelli. È il momento di dimostrare che la nostra categoria è fatta di persone affidabili, pronte a offrire un servizio sicuro e qualificato».

Le tariffe agevolate previste dal servizio Taxi Rosa

Dalle 22:00 alle 00:30: corsa a €9,00 (zona Ponte Girevole – viale Magna Grecia), nessun supplemento notturno/festivo.

Dalle 00:30 alle 06:00: corsa sempre a €9,00 (su prenotazione e disponibilità).

Fuori zona urbana: sconto del 10% sulla tariffa, senza supplementi, per gruppi composti da più donne.

Per usufruire del servizio è necessario specificare “Taxi Rosa” al momento della chiamata al radiotaxi. Il progetto, che nasce come pilota, punta a essere replicato anche in altre città del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author