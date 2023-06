FRANCAVILLA FONTANA – Weekend di lettura con Libri in Circolo, un festival fatto di incontri e arte visiva in scena al circolo cittadino di via Roma.

Libri in Circolo: il Festival

Dal 9 all’11 giugno torna a Francavilla Fontana Libri in Circolo, piccolo festival letterario che si tiene nello storico Circolo Cittadino di via Roma. Quest’anno la rassegna, a cura della Libreria Francavillese, vede anche la collaborazione dell’associazione Petrolio.

Libri in Circolo è un momento di incontro tra autori e lettori, una conversazione aperta sul libro e sui mondi che schiude: una scusa per stare insieme e per parlare anche d’altro. Ogni giorno un libro diverso come ospite e attorno ad esso dialoghi, cibo, laboratori, mercatini, passeggiate, fotografia e musica.

I tre libri ospiti del festival – i giganti, i mostri e le bestie – saranno “La morte dei giganti: il batterio Xylella e la morte degli ulivi millenari” (Meltemi) di Stefano Martella, “Il paesaggio è un mostro: città selvatiche e nature ibride” (Deriveapprodi) di Annalisa Metta e “In principio era la bestia” (Feltrinelli) di Omar Di Monopoli. Le tre opere apriranno a discussioni su temi che toccano da vicino la nostra città e la nostra regione: con i loro autori parleremo, in continuità con le ultime iniziative di Petrolio, di selvatichezza e mostruosità, di storia e sviluppo del territorio, di natura e paesaggio (urbano ed extraurbano). Insieme ai libri, una serie di iniziative e di momenti conviviali possibili grazie al supporto di San Marzano Wines, Le Radici e Le Ali, L’Onda Fertile e Studio Sospeso, che curerà un allestimento su misura per il Circolo Cittadino.

Si parte venerdì 9 giugno alle 18 con l’inaugurazione della mostra “Parallel Eyes” di Alessia Rollo, un lavoro di ricerca visiva e antropologica sulla cultura meridionale. A seguire “Alberi di Carta”, laboratorio da 6 a 10 anni ispirato a Bruno Munari, a cura dell’associazione Le Radici e Le Ali. Alle 19 si entra nel vivo con la presentazione del libro ospite di questa prima giornata, “La morte dei giganti” di Stefano Martella, sull’impatto della Xylella nel Salento. A seguire “La reinvenzione della campagna”, tavola rotonda cui parteciperà lo stesso autore insieme a Gianfranco Ciola (agronomo, ex direttore del Parco naturale regionale dune costiere), Angelo Giordano (Fondazione Dieta Mediterranea), Tommaso Galiotta (San Marzano Wines), Francesca Radin e Mattia Pantaleoni (L’Onda Fertile), moderati da Gabriele Fanelli (fotografo, Petrolio).

Sabato 10 giugno il libro ospite è “Il paesaggio è un mostro” (Deriveapprodi) di Annalisa Metta, professoressa associata di Architettura del Paesaggio all’Università Roma Tre. Con lei e con Guglielmo Cozzolino, docente del liceo classico Lilla di Francavilla Fontana, si partirà alle 17.30 da porta Cappuccini per “Una passeggiata con Petrolio: il quartiere Peschiera”. Una camminata di conversazione con cui si indagherà il paesaggio urbano di periferia e la sua evoluzione sul labile confine con la campagna. Alle 19:30, di nuovo al Circolo Cittadino, spazio alla presentazione del libro “Il paesaggio è un mostro” con Annalisa Metta e Marco Montanaro (autore, Petrolio).

Si chiude domenica 11 giugno con il libro ospite “In principio era la bestia” di Omar Di Monopoli (Feltrinelli), a metà tra romanzo storico e giallo fantastico ambientato nella terra di Taranto nel 1799. Di Monopoli sarà in dialogo alle 19.30 con il docente e autore Davide Gatto, ma già a partire dalle 17 il Circolo Cittadino ospiterà il mercato dei piccoli produttori locali a cura de L’Onda Fertile, mentre alle 18.30 è prevista la proiezione della prima puntata della serie “Contrada Senzanome” a cura di Petrolio. Dopo la presentazione del libro, alle 20.30, arriva la musica con un piccolo concerto acustico di Scanfrawer, giovane cantautrice francavillese.

Per tutti i giorni del festival, a partire dalle 18.30 il Circolo Cittadino ospiterà una piccola area mercato con Libreria Francavillese, Petrolio, Upuglia, Forno Forte Forte, EAIA e MAD, e dalle 19.30 l’area food con i cocktail de “Il giardino sotto il naso”, i vini di San Marzano Wines e i piatti a cura di Angelo “Raccontacibi” Epifani. La mostra “Parallel Eyes” sarà visitabile ogni giorno dalle 17.30 alle 21.

Chiude il programma la sezione “Allora è vero”: in una sala dedicata del Circolo Cittadino verrà proiettata in rotazione continua una selezione dei video con cui Petrolio Magazine ha raccontato il territorio negli ultimi cinque anni.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Libri in Circolo: il programma

Venerdì 9 giugno

-ore 18: inaugurazione “Parallel Eyes”, mostra fotografica di Alessia Rollo

-ore 18: Alberi di Carta, laboratorio 6-10 anni a cura de Le Radici e le Ali

-ore 19: presentazione “La morte dei giganti” con l’autore Stefano Martella e Gabriele Fanelli (fotografo, Petrolio)

-ore 19.30: “La reinvenzione della campagna”, tavola rotonda con Stefano Martella, Gianfranco Ciola (agronomo, ex direttore del Parco naturale regionale dune costiere), Angelo Giordano (Fondazione Dieta Mediterranea), Tommaso Galiotta (San Marzano Wines), Francesca Radin e Mattia Pantaleoni (Onda Fertile), moderati da Gabriele Fanelli

Sabato 10 giugno

-ore 17.30: “Una passeggiata con Petrolio: il quartiere Peschiera” con Guglielmo Cozzolino (docente) e Annalisa Metta (autrice), con partenza da porta Cappuccini e arrivo al Circolo Cittadino

-ore 19.30: presentazione “Il paesaggio è un mostro” con l’autrice e docente Annalisa Metta e Marco Montanaro (autore, Petrolio)

Domenica 11 giugno

-dalle 17: il mercato dei piccoli produttori locali a cura de L’Onda Fertile

-ore 18.30: presentazione di “Contrada Senzanome” a cura di Petrolio

-ore 19.30: presentazione “In principio era la bestia” con l’autore Omar Di Monopoli e Davide Gatto (docente e scrittore)

-ore 20.30: Scanfrawer in concerto

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp