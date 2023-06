Ruocco: ‘Battaglione San Marco orgoglio della Marina Militare’

Il presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco, esprime il plauso del sodalizio per la tempestiva azione del personale in forza al Battaglione San Marco che ha sventato il tentativo di dirottare un mercantile turco, il “Galata Seaways”.

La nave, diretta in Francia, è stata sequestrata da una quindicina di clandestini che si erano nascosti sulla nave, probabilmente all’interno di un automezzo. Gli specialisti del Battaglione San Marco, di stanza a Brindisi, sono arrivati a bordo di due elicotteri e hanno ripreso il controllo dell’imbarcazione.

“Esprimo a nome dell’ANSI il plauso per la tempestiva azione portata a termine dai colleghi del San Marco – dichiara Ruocco – la fanteria di marina è una delle specialità di punta della Marina Militare Italiana. Ancora una volta la preparazione e l’addestramento delle nostre Forze Armate ha consentito la rapida soluzione della crisi”.

“I nostri colleghi marinai non potevano festeggiare meglio la Giornata della Marina Militare, data in cui si ricorda l’anniversario dell’affondamento della Corazzata austriaca Santo Stefano, avvenuta a Premuda il 10 giugno1918. Oggi come ieri, i marinai d’Italia sono pronti a osare l’inosabile”, conclude Ruocco.

