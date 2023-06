FRANCAVILLA FONTANA – Un giovane uomo deceduto, un bambino di 7 anni ferito e condotto in ospedale in codice rosso, un altro ferito, in maniera lieve, a bordo di un secondo mezzo. È il tragico bilancio del sinistro verificatosi poco dopo mezzogiorno di sabato sulla provinciale che collega Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni, in agro della Città degli Imperiali. Due le auto coinvolte: una Bmw con alla guida un uomo, al netto di qualche contusione praticamente illeso, e una Hyundai Coupe di colore Rosso su cui viaggiava Enache Silviu Viorel, 28enne di origine rumena residente a Francavilla Fontana accompagnato dal minore. Nulla da fare per il conducente dell’auto coreana, già deceduto all’arrivo dei soccorsi. Ferito gravemente il piccolo, trasportato in ospedale, al Perrino di Brindisi. Sul posto, 118, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

