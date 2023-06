Salento: Lavoratori in nero in ristoranti, pub, hotel e cantieri

Sono 18 i lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Lecce nell’ambito di alcuni controlli effettuati in provincia all’interno di ristoranti, pub, hotel e cantieri edili. Tra le 18 persone sorprese a lavorare in assenza di alcun tipo di assunzione, anche un uomo percettore del reddito di cittadinanza. Per l’uomo è scattata la procedura per la revoca del beneficio attraverso la segnalazione alla direzione provinciale Inps. Oltre i 18 lavoratori in nero durante le verifiche le forze dell’ordine hanno scoperto anche quattro lavoratori irregolari, tra Nardò e Copertino. Tutti i datori di lavoro sono stati segnalati al competente Ispettorato territoriale del lavoro per le conseguenti valutazioni.

