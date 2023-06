Scontro moto-bici sulla Pignola-Sellata: muore un 40enne

PIGNOLA – Un quarantenne ha perso la vita questa mattina dopo un tragico incidente stradale che si è verificato lungo la strada che da Pignola (Pz) porta alla Sellata. L’uomo era sulla sua bici che si è scontrata per cause ancora da accertare contro una moto. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza del 118, ma per il ciclista non c’è stato purtroppo nulla da fare: è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gravi le condizioni del motociclista che si trova attualmente ricoverato in codice rosso.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp