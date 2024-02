Lecce, il Ministro Fitto alla Camera di Commercio per parlare della ZES Unica

Lecce – Si è tenuto, presso la Camera di Commercio di Lecce, un incontro col Ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, col presidente della Camera di Commercio del capoluogo salentino Mario Vadrucci e con il Presidente delle Unioncamere Andrea Prete, della ZES Unica. La Zona Economia Speciale per il Mezzogiorno sarà uno degli strumenti messi in campo da questo Governo per aiutare le regioni del Sud Italia.

