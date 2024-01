Lecce, D’Aversa: ‘Non l’abbiamo chiusa e siamo stati puniti’

“L’unica cosa che posso rimproverare ai miei ragazzi è non aver chiuso la partita andando sul 2-0. In Serie A non ti perdonano nulla e discutiamo di un’altra sconfitta nonostante la miglior prestazione della stagione. Dobbiamo migliorare perché nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare e lo abbiamo fatto all’indietro, anziché andare in avanti. Così non si può”. Roberto D’Aversa, tecnico del Lecce, analizza la sconfitta contro il Genoa.

”La differenza tra primo e secondo tempo è tutta nel cambio di atteggiamento tattico e mentale del Genoa a cui il Lecce non ha saputo adeguarsi per tempo. La determinazione messa in campo ha deciso la partita. Le occasioni per fare risultato le abbiamo avute, ma è venuta meno la concentrazione e la determinazione. Ora il calendario è difficile? Non più delle gare che abbiamo giocato in questo ultimo mese, gli avversari sono tutti difficili. Se fossimo andati sul 2-0, per loro diventava difficile rimontare. Invece, abbiamo smesso di giocare e non lo posso accettare. Non puoi non chiudere certe partite e alla prima scintilla il Genoa si e’ rianimato e a noi manca la solita esperienza vista la giovane età della squadra”, conclude D’Aversa.

