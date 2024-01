L’Altamura soffre ma vince 2-0 contro un Rotonda mai domo

ALTAMURA – La Team Altamura mette alle spalle la lieve flessione di inizio anno e ottiene la prima vittoria del 2024, un Rotonda generoso non può nulla sul campo della capolista che vince 2-0 e tiene salda la vetta tornando al successo dopo tre pareggi consecutivi.

Al “D’Angelo” i ragazzi terribili di Giacomarro mettono subito le cose in chiaro, al 4’ Loiodice disegna una traiettoria perfetta per Grande che controlla e sblocca il match. Biancorossi subito in vantaggio. La Team gestisce, il Rotonda abbozza una reazione, al 25’ Fusco affonda sulla sinistra, la difesa murgiana libera ma permette a Cardore di concludere, palla in cielo. 31’, bella combinazione dei padroni di casa, Logoluso giunge alla conclusione ma viene murato da Marchetti e Alari, nell’occasione quest’ultimo si fa male lasciando il posto a Callegari. Ma i lucani sfiorano il pari al 34’, Cajazzo dalla sinistra cerca Ankovic che appoggia su Cardore, un miracolo di Fernandes salva il risultato. 42’, colossale occasione per l’Altamura: gli ospiti sbagliano in fase di disimpegno, break di Maccioni che serve Loiodice, il piattone si stampa clamorosamente sul palo a Sakho battuto. Urlo nuovamente strozzato in gola per i biancorossi quando al 45’ Loiodice pesca la testa di Pellegrini, raddoppio annullato dall’assistente che segnala la posizione di fuorigioco. Il brivido finale di questo primo tempo lo creano gli ospiti al 48’, altro episodio clamoroso: sugli sviluppi di un corner Marchetti si mangia l’impossibile, sospiro di sollievo per i presenti. Altamura avanti all’intervallo.

Il primo squillo della ripresa è del Rotonda, al 50’ Ankovic cerca la porta ma trova soltanto l’esterno della rete. Risponde la Team al 56’ con un insidioso tirocross di Loiodice respinto da Sakho. All’ora di gioco ecco un’altra occasione per i lucani, Fusco sfonda il muro biancorosso ma deve fare i conti con Bertolo che da portiere aggiunto sventa il pericolo e si prende gli applausi del suo pubblico. La squadra di Pagana ci crede, doppia occasione al 66’: Cardore è pericolosissimo col suo piazzato, Fernandes non è impeccabile ma se la cava, sugli sviluppi del corner Marchetti sbaglia ancora la palla del pari. Al 73’ torna ad aggredire la squadra di casa, progressione del solito Loiodice in ripartenza, il dieci incrocia ma senza creare problemi a Sakho. Ma nei momenti più difficili vengono fuori le grandi squadre, al 76’ D’Innocenzo sventaglia benissimo per Loiodice che parte, si accentra, poi temporeggia prima di mettere la sfera al centro, sul prosieguo dell’azione Dipinto lascia partire una botta che fa esplodere un “D’Angelo” in apprensione, 2-0 e sospiro di sollievo. Il raddoppio alleggerisce i murgiani che in gran spolvero vanno vicini al tris: 87’, il cross di Chietti è deviato dal vento, Sakho in controtempo smanaccia sulla testa di Lattanzio che colpisce incredibilmente il legno. E’ l’ultima emozione di un pomeriggio freddo e più insidioso del previsto per l’Altamura che riesce a ritrovare il successo e mantiene il +2 sul Nardò, la vetta è tinta ancora di biancorosso.

IL TABELLINO

Team Altamura (3-4-3): Fernandes; Mattera, Bertolo, Pellegrini (9’st. D’Innocenzo); Grande (26’st. Chietti), Logoluso, Dipinto, Kharmoud (35’st. Colella); Maccioni (48’st. Tataru), Saraniti (22’st. Lattanzio), Loiodice. All. Giacomarro.

Rotonda (4-3-3): Sakho; Dridi, Marchetti, Alari (33’pt. Callegari), Fusco (15’st. Leone); Cajazzo, Timmoneri, Brunet (36’st. Marino), Cardore (26’st. Mirante); Fernandez, Ankovic (30’st. Attye). All. Aiello (Pagana squalificato).

Arbitro: Dorillo di Torino.

Marcatori: 4’pt. Grande (A), 31’st. Dipinto (A)

Note: ammoniti: Brunet (R), Grande (A), Fusco (R), Fernandez (R), D’Innocenzo (A), Bertolo (A)

