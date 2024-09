La presentazione della 5^ giornata di campionato di Serie C

In Serie C siamo già arrivati all’alba della quinta giornata di campionato. Apre le danze questa sera una sfida da zona playout, con in campo in Sicilia Messina e Casertana. Falchetti ancora a caccia del primo successo del proprio campionato. Missione analoga per la Turris, che sabato pomeriggio alle 18.30 sarà impegnata contro il Sorrento sul neutro di Potenza. I riflettori del saturday night punteranno il derby tutto pugliese da piani bassi della graduatoria. In uno Iacovone desolato, Taranto e Team Altamura cercheranno le prime gioie di un campionato iniziato male per i rossoblù ed ancora peggio per i murgiani. Nel frattempo, il Monopoli sarà di scena a Cava, in casa di una compagine reduce da due pareggi di fila, l’ultimo dei quali arrivato contro l’Avellino. Completa il terzetto di anticipi proprio l’incontro che vedrà i lupi ospitare il Latina: vietato sbagliare per mister Pazienza. Il primo incontro fissato per la domenica è quello che alle 16.15 vedrà due volti nuovi del girone meridionale l’uno contro l’altro. La Juventus Next Gen sarà infatti impegnata a Trapani. Vuole tornare al successo il Giugliano, ma non sarà facile contro un Catania che al De Cristofaro ci arriverà da imbattuto. I tre match in programma per le 20.45 sono tutti da piani alti. Confronto appulo-lucano per il Cerignola capolista: al Monterisi arriva un Potenza che intende agganciare l’Audace a quota 10. Vuole invece sorpassare gli ofantini il Benevento secondo, ma al Vigorito il Foggia venderà cara la pelle nonostante l’unico punto conquistato nelle ultime due giornate. Un altro big match sarà quello che vedrà scontrarsi Picerno e Crotone in Basilicata. Emilio Longo, per la prima volta, si troverà contro la sua Leonessa da avversario.

