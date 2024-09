Atalanta e Arsenal si fermano sullo 0-0 nella prima di Champions

Nella prima giornata della nuova Champions League, Atalanta e Arsenal chiudono il match con uno 0-0 che riflette l’equilibrio visto al Gewiss Stadium. La squadra di casa, però, può recriminare per l’occasione sprecata al 51′, quando Retegui si è fatto parare un rigore da Raya, mancando il vantaggio. Nel corso del match, Cuadrado per l’Atalanta e Martinelli per l’Arsenal hanno cercato più volte di sbloccare la partita, ma senza successo.

ATALANTA-ARSENAL 0-0

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (26′ Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri (89’ Pasalic); De Ketelaere (61’ Cuadrado), Lookman (89’ Samardzic); Retegui (70’ Zaniolo). Panchina: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo. All. Gasperini.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber (28′ st Calafiori), Gabriel, Saliba, White; Havertz, Partey (13′ st Jorginho), Rice; Martinelli, Jesus (13′ st Trossard), Saka (28′ st Sterling). Panchina: Neto, Porter, Kiwior, Butler-Oyedeji, Gower, Lewis-Skelly, Nwaneri, Oulad M’Hand. All. Arteta.

Arbitro: Turpin (Francia).

Ammoniti: Ederson (ATA).

Note: al 6′ st Raya (ARS) para rigore a Retegui (ATA).

CLASSIFICA DOPO LA 1a GIORNATA

