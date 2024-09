Coppa Italia Eccellenza, UC Bisceglie vince a Molfetta e passa

L’Unione completa il lavoro iniziato all’andata e, con una gara intelligente e solida, conquista un’altra vittoria e stacca il pass per il prossimo turno di Coppa.

Il primo tempo del Poli è stato giocato a ritmi bassi, con i padroni di casa senza idee, mai riusciti a creare grandi occasioni, trovando un’Unione molto preparata nel non lasciare spazi agli avversari e che era invece pronta ad aggredire gli spazi lasciati dai biancorossi e a palleggiare con grande qualità quando aveva il pallone.

Difatti, per i primi 30 minuti, ci sono state poche conclusioni verso lo specchio, tutte deboli, come quella di Ziani al 14′ o quella di Binetti al 30′; con l’unico rischio corso dagli uomini di Monopoli con la discesa di Ciranna al 18′, arrivato palla al piede fino ai pressi di Lutzardo, ma senza riuscire a calciare. Lo scorrere del cronometro sorride agli azzurri, che trovano anche il gol al 35′; realizzato da Ngom, che raccoglie al limite dell’area un pallone respinto dalla difesa di casa su un cross a rientrare di Ziani dalla destra, e scarica un destro potente che si insacca alle spalle di De Santis.

Il Molfetta, dunque prova a reagire, con il neo-entrato Barrasso che, al 45′, prova a mettersi in proprio saltando i difensori azzurri, ma trova pronto Lutzardo e si va quindi negli spogliatoi col risultato sullo 0-1.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo, fino al momento spartiacque della partita; quando, al 57′, l’arbitro Morleo sventola il cartellino rosso per Miano, che costringe l’Unione Calcio a lasciare il pallino del gioco agli avversari, che però non riescono comunque a trovare trame di gioco interessanti. Gli azzurri resistono e giocano col cronometro, fino a trovare il gol del raddoppio al 71′; quando, su un corner dalla sinistra e dopo una serie di rimpalli e deviazioni, la palla arriva a Suriano, che da due passi insacca il gol della sicurezza per gli ospiti.

Inutile sarà la reazione biancorossa che, seppur accorcia le distanze con Morra su punizione al 78′, non riuscirà mai veramente ad impensierire un’Unione organizzata, che difende il risultato, vince 1-2 e conquista la qualificazione.

Molfetta Calcio-UC Bisceglie 1-2

Reti: 35′ Ngom (U) 71′ Suriano (U) 78′ Morra (M).

Molfetta Calcio: De Santis, Potenza, Leuzzi (Forgione 69′), Romanelli, Comitangelo (Lafronza 69′), Colamesta (Del Cason 46′), Ciranna (Barrasso 37′), Morra, La Pietra, Carannante, Maggiari (Esposito 62′). Panchina: Viola, Forgione, Colangione, Barrasso, Del Cason, Lafronza, Mastrorilli, Carlucci, Esposito. All. Carbone.

UC Bisceglie: Lutzardo, Di Pierro (Alberto 74′), Di Fulvio, Miano, Petrizzelli, Ziani (Dembelé 74′), Ngom, De Blasio (Pedico 91′), Pelosi (Soldani 89′), Suriano (De Marco 85′), Binetti. Panchina: Lullo, Farinola, Alberto, Pedico, De Marco, Zinetti, Dell’Olio, Dembelé, Soldani. All. Monopoli.

Ammoniti: 25′ Di Pierro (U), 49′ De Blasio (U), Maggiari 57′ (M), 77′ Di Fulvio (U), 94′ Esposito (M).

Espulsi: Miano 54′ (U).

