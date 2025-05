Mottola, auto prende fuoco

Momenti di preoccupazione a Mottola, nella mattinata di lunedì 19 maggio, quando un’autovettura prende fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e i carabinieri che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrerebbero feriti. Accertamenti in corso per stabilire le cause delle fiamme.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author