Corsa e alimentazione, incontro con esperti a Bari

BARI – Corsa, turismo e benessere sociale, alimentazione e qualità della vita, attività fisica e salute. Sono questi i temi al centro dell’incontro Corsa e benessere organizzato da Running Zen. Il workshop ha fatto il punto con i massimi esperti del settore, su come la corsa e un corretto stile di vita passano influire positivamente sulla nostra condizione non solo fisica ma anche mentale. Durante l’appuntamento a Palazzo di città a Bari, focus anche sull’alimentazione per chi fa sport.

