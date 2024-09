Nardò, con Ugento senza Maletic: chi accanto a D’Anna?

Quella rimediata da Loiodice, non è stata l’unica maxi squalifica inflitta dal giudice sportivo dopo il secondo turno di campionato. Anche un’altra salentina, oltre al Casarano, ha perso per ben quattro giornate un giocatore importante per condotta anti-sportiva. È il caso del Nardò, che contro Ugento, Nocerina, Francavilla in Sinni e Costa d’Amalfi dovrà fare a meno di Marko Maletic. Quest’ultimo, stando a quanto scritto sul referto dal direttore di gara, avrebbe colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario, nel corso della sfida appulo-lucana con il Matera. Mister De Sanzo dovrà dunque rinunciare al proprio terminale offensivo numero uno, già autore di una doppietta nella prima uscita di campionato. In attacco, domenica, accanto a D’Anna, potremmo dunque vedere uno fra Gatto e Gassama.

Il derby con l’Ugento sarà da non sbagliare per una squadra che nelle prime due gare ufficiali disputate in casa ha subito dieci gol. Anche la vittoria di Angri ha lasciato spazio a qualche lacuna difensiva, e nella sfida tutta salentina in programma per domenica ci sarà anche la missione clean sheet da superare, contro una squadra che la via del gol non l’ha ancora trovata nel corso delle prime due giornate. Si scende in campo alle ore 15 al centro sportivo Heffort di Parabita, a porte chiuse. L’assenza di tifosi sarà dovuta sia a ragioni di ordine pubblico, che a quelle legate alla struttura ospitante. Dovrebbe comunque trattarsi dell’ultima partita interna disputata in esilio per l’Ugento, che dovrebbe tornare al comunale il prossimo 6 ottobre, contro il Manfredonia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author