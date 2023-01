LECCE – La condivisione di un dolore, delle fatiche e delle preoccupazioni di chi ha un proprio caro affetto da Sla e verso il quale ogni giorno con grande amore offre assistenza, può essere un momento importante per non sentirsi soli e ricevere quel supporto spesso utile per continuare a svolgere il prezioso ruolo di assistenza continua

Proprio per migliorare la qualità di vita delle famiglie salentine colpite dalla Sclerosi Laterale Amiotrofica, l’associazione IO POSSO ha pensato al progetto SMASC (Sostegno ai Malati di SLA e ai Caregiver) con incontri mensili di auto-mutuo aiuto, a partire da febbraio, basati sul confronto in gruppo sotto la guida della psicoterapeuta Elisabetta Bertoglio.

Per partecipare basta andare sul sito https://www.ioposso.eu/smasc- gruppo-caregiver/, leggere il bando e compilare il modulo entro il 20 gennaio.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp