BARI – Dopo gli appuntamenti della scorsa estate allo Stadio della Vittoria, il progetto “La scala dell’uguaglianza” organizzato dall’associazione di volontariato Gens Nova, arriva nel palazzetto dello sport di San Pio dove tanti ragazzini hanno preso parte all’iniziativa tra prove di basket, calcio e ginnastica.

E così l’appuntamento di “Nessuno in panchina” ha accolto i piccoli delle scuole del V Municipio con l’obiettivo di insegnare come lo sport sia uno strumento educativo e collante sociale universale. Iniziative come ‘La scala dell’uguaglianza’, puntano a sostenere il processo di abbattimento delle barriere. Durante la mattinata, inoltre, è stato scoperto il pannello dedicato che resterà nel palazzetto di San Pio il quale nei prossimi mesi sarà sottoposto a una totale riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr.

