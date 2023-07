Grottaglie: Quartiere Ceramiche area pedonale fino al 15 settembre

È stata approvata dalla Giunta comunale l’istituzione dell’ area pedonale per il periodo estivo nel Quartiere delle Ceramiche e che sarà in vigore sino al 15 settembre 2023 .

Tutti i giorni dalle ore 10:30 alle 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 21:00 via Crispi, nel tratto compreso fra via delle Torri e via La Pesa, sarà interdetta alla circolazione dei veicoli.

“Da svariato tempo – spiega il Sindaco della città di Grottaglie, Ciro D’Alò – ci confrontiamo con i ceramisti circa la pedonalizzazione del Quartiere delle Ceramiche. L’unanimità non si potrà mai raggiungere ma con buona parte di loro abbiamo condiviso che, in particolar modo nel periodo estivo e con l’entrata nel vivo del maggior afflusso di visitatori e turisti, sia necessario garantire la sicurezza affinché si possa fruire sempre di più e meglio il Quartiere delle Ceramiche, migliorando anche la qualità della vita di tutti. Cercando di contemperare a quelle che sono le esigenze lavorative e di carico e scarico degli stessi artigiani, – conclude il primo cittadino – abbiamo pedonalizzato l’area nelle fasce orarie che gli stressi ceramisti hanno indicato come quelle di maggiore afflusso”.

