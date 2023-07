Sarà presentata domani, giovedì 20 luglio, a Matera in anteprima nazionale la nuova nata in casa Toyota, riconfermato miglior brand automotive a livello mondiale anche nel 2022. L’appuntamento, per scoprire il nuovo SUV Toyota C–HR, che la stessa casa madre definisce “l’evoluzione di un’icona”, è alle 19.00 all’Eco Verticale in via D’Addozio 141 nei Sassi di Matera.

Il nuovo modello dallo stile contemporaneo, con design all’avanguardia e tecnologie avanzate, è stato progettato con attenzione anche alla sostenibilità con un maggior uso di materiali riciclati e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il modello è costruito esclusivamente in Europa (tutti i dettagli su https://newsroom.toyota.it/ nuovo-toyota-c-hr-anteprima- mondiale/).

Ad organizzare l’evento è il Gruppo PICCA (https://www. gruppopiccaautomobili.it/) che dagli anni Ottanta opera in Puglia e che con l’occasione ha deciso di comunicare anche l’apertura della sua prima nuova sede ufficiale a Matera per il brand Toyota. Cresciuto progressivamente negli anni e riconosciuto sul mercato come punto di riferimento per chi desidera affidarsi ad un’organizzazione affidabile e solida per la scelta di acquisto e assistenza di un’ampia gamma di brand come Ford, Hyundai, Suzuki, Nissan, DR, Evo oltre all’importante parco usato certificato multibrand, il Gruppo Picca conta al momento oltre 120 collaboratori impegnati nelle otto sedi tra Puglia e Basilicata, e prevede un’ulteriore espansione nei prossimi mesi sia in termini di risorse sia in termini di copertura territoriale.

«Dopo la visibilità acquisita e consolidata negli anni dal Gruppo Picca in Puglia abbiamo deciso di espanderci anche nei territori limitrofi, grazie alle infrastrutture di collegamento presenti. Matera è il nostro centro di interesse prioritario in questo momento, a cui si aggiungeranno ulteriori località nel prossimo futuro» spiega Domenico Picca titolare del Gruppo Picca. Alle sue parole si aggiungono quelle del co-titolare, Renato Picca: «Abbiamo previsto al momento solo per la sede di Matera oltre venti assunzioni per i reparti vendita e post vendita che andranno ad arricchire la nostra squadra di collaboratori, in crescita su tutte le sedi. Inoltre nei prossimi mesi presenteremo altre importanti novità, ed è per questo che invitiamo tutti a seguire le nostre pagine social ed il nostro sito per essere sempre aggiornati sulle evoluzioni del nostro gruppo in tempo reale».