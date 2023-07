Crispiano: presentato il cartellone degli eventi estivi 2023

L’Amministrazione Comunale di Crispiano, a cura dell’Assessorato alla Cultura e Spettacolo, presenta la programmazione dell’estate crispianese che si concluderà il 30 settembre.

Numerosi sono gli appuntamenti che si riconfermano, come quelli organizzati dall’associazione “Pro Loco”, con alcuni spettacoli dedicati al Sergente Romano, brigante nel periodo post unità d’Italia (26, 27 e 28 luglio), come anche il CabaFest e Festa d’estate dell’associazione “People Agency” giunti alla sedicesima edizione (19 e 20 agosto). Altra conferma è la rassegna teatrale dell’associazione “Ce Tteatre”, che insieme al Direttore Artistico Gaetano Colella, attore di fama internazionale, offre tre appuntamenti sul piazzale suggestivo della Chiesa Vecchia (19 luglio, 2 e 25 agosto).

Nei giorni scorsi il Crispiano Comix, quest’anno curato dal Circolo Arci Uisp Mariella Leo insieme all’associazione Symposium, ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori e appassionati di fumetti e fantasy.

Un’altra iniziativa, che rilancia le tradizioni e i personaggi di Crispiano divenuti famosi nel mondo, è lo spettacolo “La valigia dei talenti”, promosso dalla “Compagnia del Velario”, che prevede tra i vari premiati la nota cantante lirica Antonia Cifrone.

L’estate crispianese, poi, vedrà una tre giorni dedicata all’evento internazionale “Arte e Contaminazioni- Diversità, Cultura e Pace” con ospiti della comunità peruviana di Tarma, nella regione Junin in Perù, gemellata dal 2019 con Crispiano, grazie alla collaborazione dell’associazione “Ritmo Color Y Sabor”. Molte le associazioni che partecipano, come “Il Sorriso”, “Dance 4 Life”, “Liberty” e L’accademia Arcaista di Crispiano, quest’ultima curatrice di una mostra a tema.

Il Festival Live Evo metterà al centro, invece, le proprietà e l’importanza dell’olio di oliva pugliese anche puntando su concerti a tema.

Dopo il grande successo dell’anno scorso tornano anche le serate danzanti, allietate dalle associazioni “Dance 4 Life” e “Liberty”.

L’associazione “Progetto Cultura” di Alessandra Basile offre un interessante osservazione degli astri presso il Centro sportivo del Circolo Tennis Club di Montetermiti.

Poi ci sono gli eventi delle parrocchie di Santa Maria Goretti e di San Francesco, come anche il tradizionale appuntamento con la Festa Patronale di Santa Maria della Neve, nell’ambito della quale è previsto il concerto dei Terraròs.

Anche questa estate prosegue la promozione di concerti che parlano del brigantaggio post unitario, tipo l’appuntamento con “La Brigata Fra Diavolo”, che rimane argomento di valenza storica radicato nel dna del territorio.

Grande importanza hanno anche le ciclo passeggiate a cura dell’associazione “Terra nostra TeamBike” di Crispiano, che uniscono i cittadini in viaggi lenti alla scoperta dei nostri luoghi. Nel calendario ha trovato spazio anche un’iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe a cura della “Casa di Luna”, tornata dopo anni ad allietare gli appassionati.

Il 21 luglio, invece, ci sarà il “Silent Party” a cura del gruppo “Bigfoot Adventure Aps”, quale evento che si tuffa nella ruralità per tornare alle nostre radici e alle nostre emozioni originarie che partono dall’immersione nella natura.

«Il mondo associativo di Crispiano è stato fondamentale per la buona riuscita del calendario ma, va evidenziato, che quest’anno i giovani impegnati nel servizio civile in biblioteca hanno dato un grande supporto, occupandosi anche della realizzazione dei volantini e delle locandine », ha detto l’assessore alla Cultura Aurora Bagnalasta. «Anche quest’anno Crispiano punta sugli eventi locali e crea sinergia con le associazioni e le loro variegate attività – dice l’assessore Bagnalasta – perché non si disperda il loro impegno e si prosegua con iniziative consolidate. Inoltre abbiamo valorizzato la presenza dei giovani del servizio civile in biblioteca, affinché essi potessero entrare pienamente in ciò che riguarda la comunità e potessero partecipare attivamente alla programmazione».

Per il Sindaco di Crispiano, Luca Lopomo: «L’Amministrazione comunale è convinta nel proseguire con la promozione degli eventi locali, affinché possano essere messi a sistema e si possa ampliare e migliorare l’offerta anche negli anni futuri».

