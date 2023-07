Magna Grecia Festival: Successo allo Yachting Club per ‘Songs Reloaded’

Altro sold out per il Magna Grecia Festival. Grande risposta di pubblico per assistere al programma musicale “Songs Reloaded” in programma martedì, all’ora del tramonto, allo Yachting Club. Protagonisti di un concerto applauditissimo, con due bis, Mariapia De Vito con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Angelo Valori. Ad introdurre la serata, il direttore del club, Gianluca Piotti, e, in rappresentanza dell’ICO Magna Grecia, il dott. Donato Fusillo.

“Songs Reloaded” è una collezione di grandi brani d’autore riletti e impreziositi dagli arrangiamenti per Orchestra sinfonica del direttore e compositore Angelo Valori. Fra i titoli eseguiti: “Boot sides now” e “A case of you” di Joni Mitchell, “Simply twist of fate” di Bob Dylan, “Broken bycicles” di Tom Waits e “Who do you think you are” di Elvis Costello, proseguendo con un grande omaggio a Sting, autore e interprete di brani magici come “The secret marriage”, “Seven days”, “Until” e “Shape of my heart”, eseguita per la seconda volta a grande richiesta.

«Songs Reloaded – ha spiegato Mariapia De Vito a fine concerto – è un progetto condiviso con il Maestro Angelo Valori e l’Orchestra della Magna Grecia, con la quale non avevo mai collaborato: è stata una straordinaria sorpresa, musicisti impeccabili, un pubblico che più volte ha sottolineato con grandi applausi l’intero repertorio».

«E’ un progetto particolare – ha sottolineato Valori – perché parte da canzoni in lingua inglese e di autori straordinari, tutte rielaborate con un suono particolare che è quello dell’orchestra sinfonica che dà profondità con l’arrangiamento classico; l’intero repertorio legato al pop, al jazz, agli standard, si presta ad essere rivisitato, personalizzato all’interno di autentici classici della canzone».

Maria Pia De Vito, considerata una delle voci più belle del panorama jazz internazionale, in una classifica annuale a cura della rivista americana “Down beat” è stata nominata tra i dieci Artisti dell’anno nella categoria “Beyond Artist”, insieme a nomi del calibro di Joni Mitchell e Caetano Veloso.

Prossimo appuntamento con il Magna Grecia Festival, domenica 23 luglio, sempre alle 20.00, con “Il Bolero di Ravel” in programma al Mon Reve Resort, con l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta dal Maestro Giuseppe La Malfa. Ingresso 5euro.

