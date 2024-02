GIOIA DEL COLLE – Durante l’assemblea di classe avrebbe alzato un cartellone con svastica su fondo rosso e intonato Faccetta Nera. È quanto accaduto al Ricciotto Canudo a Gioia del Colle in un incontro per l’orientamento universitario con ex studenti. Altri studenti lo avrebbero fermato e la preside avrebbe denunciato il fatto ai carabinieri: “Siamo molto colpiti”. L’Unione degli studenti replica: “Fuori l’odio dalle scuole”

