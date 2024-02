Al Redentore di Bari una sala podcast per “Fare – Futuro”

BARI – Incubazione di idee e co-progettazione con i minori iscritti al progetto, start up di iniziative giovanili, rigenerazione e animazione degli spazi dell’Opera. Si chiama F-Red la sala ispirata ai valori fondamentali della Spiritualità di Don Bosco, realizzata nell’ambito del Progetto Fare – Futuro d’autore, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e di cui l’istituto Redentore è capofila.

La sala è a disposizione dei ragazzi che frequentano le attività e iniziative dell’Opera che potranno imparare, dagli insegnamenti dei ragazzi più grandi, a creare podcast per raccontare le loro esperienze.

Il nome della Sala non è stato scelto a caso. F infatti sta ad indicare la Formazione perché la Sala è uno spazio dedicato a workshop innovativi, ma sta anche per Fratellanza perché è un luogo in cui le relazioni fraterne si sviluppano, e Futuro

