Gdf, nuovo concorso per allievi ufficiali

BARI – Sessanta destinati al reparto ordinario e altri nove al comparto aeronavale. In tutti saranno 69 i nuovi reclutati dal concorso per allievi ufficiali della guardia di finanza, una selezione valida per l’anno accademico 2024/2025 le cui iscrizioni si chiuderanno il prossimo 19 febbraio.

Al concorso posso partecipare cittadini italiani anche minorenni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università. Il corso, nella scuola di Bergamo, durerà cinque anni e consentirà non solo l’avvio alla carriera da ufficiale della guardia di finanza ma anche la laurea in Giurisprudenza

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author