Futsal C1/M, gli Azzurri Conversano si fermano a Mola

Conversano – Arriva nel derby contro la Just Mola la prima sconfitta stagionale per gli Azzurri Conversano. Nel big match della quinta giornata del massimo torneo regionale gli uomini del presidente Mino De Girolamo cadono di misura in casa di una compagine forte ed organizzata, e abbandonano momentaneamente la prima posizione, ora occupata proprio dai molesi.

LA GARA – Presso il PalaPinto mister Giliberti rispolvera Donato Sibilia in porta e completa lo starting-five con il quartetto ormai collaudato formato da Sciannamblo, Cannone, Renna e Amrani. Dall’altra parte, invece, la Just Mola va caccia del sorpasso in classifica e si affida inizialmente a Rafaschieri, Lestingi, Menini, Ventrella e Juan Cruz. In avvio la gara stenta a decollare ed in effetti servono ben sette giri di orologio per assistere alla prima rete dell’incontro, messa a segno da Juan Cruz abile anche nel saper approfittare di un fortunoso rimpallo.

La reazione del Conversano, tuttavia, non si fa attendere con Sibilia che veste i panni dell’assist-man e serve a Lioce il pallone del provvisorio 1-1 quando il cronometro segna il minuto numero 12. Ne trascorrono altri quattro e i padroni di casa si riportano in vantaggio con Ventrella che, a due passi dalla porta, deve solo appoggiare in rete un comodo filtrante di Lestingi firmando di fatto la rete che manda le squadre al riposo sul parziale di 2-1.

Nella ripresa i quintetti iniziali sono identici rispetto a quelli del primo tempo. La prima palla gol capita sui piedi di Amrani il quale, dopo una grande aggancio al limite dell’area, fa tremare il popolo di casa con un sinistro a fil di palo. Scampato il pericolo, il Mola si rifà vedere in attacco e al minuto 4 colpisce ancora sul solito asse Lestingi-Ventrella con il primo che serve al secondo un altro pallone soltanto da spingere in porta.

Ma il Conversano si conferma duro a morire e risponde prontamente poco dopo metà frazione con il destro di Cannone che sorprende un Rafaschieri non esente da colpe. A questo gli ospiti provano il tutto per tutto, mister Giliberti manda in campo anche il quinto di movimento senza tuttavia beneficiare di nessun effetto e con la contesa che si chiude sul punteggio definitivo di 3-2 in favore della Just Mola.

IL COMMENTO – Questo il commento a fine gara del segretario Pierpaolo De Marinis: “Sicuramente rispetto alle ultime prestazione siamo un po’ calati a livello fisico, forse anche per via del notevole dispendio di energie del turno infrasettimanale di martedì contro un’altra grande squadra come la Grimal Barletta. Tuttavia, nonostante la sconfitta, possiamo essere soddisfatti perché al cospetto di una squadra probabilmente più forte di noi, non abbiamo affatto demeritato, giocandocela fino alla fine e uscendo a testa alta dal campo”.

Just Mola-Azzurri Conversano 3-2 (p.t. 2-1)

Just Mola: Petrosino, Dambrosio, Lavolpe, Zingaro, L’Abbate, Colangelo, Menini, Juan Cruz, Giannuzzi, Ventrella, Lestingi, Rafaschieri. All.: Vito Dell’Edera.

Azzurri Conversano: Sibilia, Caprio, Lioce, D’Ecclesiis, Chiarappa, Gjuzi, Sciannamblo, Renna, Amrani, Sannino, Cannone, Florio. All.: Gianpiero Giliberti.

