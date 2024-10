Futsal A2/Elite, New Taranto: pareggio al fotofinish col Città di Melilli

La New Taranto Calcio a 5 esce imbattuta dalla difficile trasferta siciliana, conquistando un prezioso pareggio per 2-2 contro il Città di Melilli nella prima giornata del campionato di Serie A2 Élite, girone B. In una gara combattuta e spettacolare, i rossoblù hanno mostrato grande carattere, riuscendo a rispondere due volte ai vantaggi dei padroni di casa.

Il match, giocato al Pala Villasmundo, è stato un alternarsi di emozioni. Il Melilli è passato in vantaggio al 7’ con un gol di Caresani, ma Taranto ha subito reagito, trovando il pareggio al 14’ con Rosato. Nonostante l’equilibrio, Melilli ha nuovamente trovato la via del gol con Failla, riportandosi avanti per 2-1. Ma la New Taranto non ha mai mollato e, a soli 18 secondi dal termine, Di Pietro ha trovato il gol del definitivo 2-2, regalando alla sua squadra un punto preziosissimo.

Ora i rossoblù sono già concentrati sul prossimo impegno: sabato 19 ottobre, alle 15, affronteranno l’Academy Futsal Pescara nel debutto casalingo, che si terrà al PalaFiom per l’indisponibilità del PalaMazzola.

