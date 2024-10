Pallamano A Gold, Junior Fasano e Brixen si fermano sul 30-30

La partita della 6a Giornata della Serie A Gold tra Junior Fasano e Brixen, disputata nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, si è conclusa con un pareggio per 30-30.

Il risultato riflette perfettamente il grande equilibrio che ha caratterizzato l’intero match. Entrambe le squadre erano prive di giocatori chiave: Joao Marinho Da Cunha per i biancazzurri e Endrit Iballi ed Andrea Basic per gli altoatesini. Nonostante le assenze, le due formazioni si sono alternate al comando della gara.

Dopo un inizio equilibrato (4-4 al 12°), Brixen ha piazzato un break di tre reti, portandosi prima sul 4-7 al 15° e successivamente sul 5-9 al 17°. La Junior Fasano, tuttavia, non ha mollato e, con un parziale di 3-0 tra il 23° e il 26°, ha ribaltato il punteggio portandosi avanti 12-11, chiudendo il primo tempo in vantaggio di un goal (13-12). Protagonista del primo tempo è stato Leonardo Boggia, autore di 8 reti, eguagliato tra gli avversari da Paulo Vinicius De Oliveira Candido.

Nel secondo tempo, Brixen è tornato in vantaggio (14-17 al 34°), ma la squalifica di Zoe Mizzoni non ha fermato la Junior Fasano, che ha rimontato fino al 19-19 al 40°. A quel punto, la squadra di casa ha preso il controllo del match, portandosi sul +3 (25-22 al 49°), ma ha fallito l’occasione di allungare ulteriormente.

Negli ultimi minuti, Brixen ha dimostrato maggiore lucidità, con un break di 5-1 tra il 53° e il 57° che li ha riportati in vantaggio (27-28). Il goal del 29-30 a 20 secondi dalla fine sembrava destinare la vittoria agli ospiti, ma Notarangelo ha segnato all’ultimo secondo, fissando il risultato sul 30-30.

Il pareggio muove la classifica per entrambe le squadre, con la Junior Fasano che si prepara ora alla trasferta contro la neopromossa Camerano, prima del weekend europeo in Grecia contro l’AEK Atene. “I miglioramenti della squadra sono evidenti, soprattutto sul piano difensivo. Abbiamo strappato un pareggio che sembrava difficile, ma dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi,” ha dichiarato Giuseppe Crastolla, vice-allenatore della Junior Fasano.

Junior Fasano-Brixen 30-30 (13-12 p.t.)​

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 8, Rivan Rodriguez 4, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 2, Nardelli, Cantore 6, Beharevic, Capello 4, Mizzoni, Legrottaglie 1, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Brixen: Azzolin 7, Della Vecchia 4, Arcieri 3, De Oliveira Candido 8, Canete 1, A. Iballi 4, Sader, Voliuach, Muehloeggher 1, Puntaier, Sozio, Oberhollenzer, Lubinati. All.: Pierandrea Guidi.​

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati 6a Giornata: Macagi Cingoli-Raimond Sassari 28-32, Teamnetwork Albatro Siracusa-Conversano 27-31, Secchia Rubiera-Publiesse Chiaravalle 22-26, Bozen-Camerano 28-27, Pressano-Sparer Eppan 37-28, Cassano Magnago-Alperia Black Devils Merano 37-25, Junior Fasano-Brixen 30-30.​

Classifica: Cassano Magnago e Bozen 11, Conversano* e Raimond Sassari 10, Teamnetwork Albator Siracusa 8, Pressano 6, Brixen e Junior Fasano 5, Alperia Black Devils Merano* e Sparer Eppan 4, Macagi Cingoli*, Camerano e Publiesse Chiaravalle 2, Secchia Rubiera* 0.​

*Una partita in meno (si recuperano il 16/10 Conversano-Secchia Rubiera ed Alperia Black Devils Merano-MacagiCingoli.​

Prossimo turno (19/10): Raimond Sassari-Bozen (16/10), Camerano-Junior Fasano (ore 18), Pressano-Secchia Rubiera, Sparer Eppan-Teamnetwork Albatro Siracusa, Conversano-Macagi Cingoli, Alperia Black Devils Merano-Publiesse Chiaravalle, Brixen-Cassano Magnago (22/10).

