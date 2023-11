Futsal B/M: Missione compiuta, Bernalda vince sul campo del Maschito

Nessuna distrazione per il Bernalda Futsal che riesce a vincere sul terreno del Maschito uscendo alla distanza dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato e chiuso con il risicato vantaggio dei rossoblu che riuscivano ad allungare nella ripresa andando a segno in altre quattro circostanze. Per il Bernalda a segno Benedetto, Grossi e Laurenzana, tutti autori di una doppietta, e Gallitelli.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Brescia, Laurenzana, D’Onofrio, Grossi, Gallitelli. Sul fronte opposto l’Essedi Maschito con: Antonio Coscia, Mattia Coscia, Gammone, Cuviello, Fimmano.

Il Bernalda parte subito in avanti impegnando il portiere avversario con le conclusioni di Grossi e Gallitelli. Poco più tardi ci prova D’Onofrio con il portiere Antonio Coscia che si rifugia in corner. Proprio sul susseguente angolo battuto dallo stesso D’Onofrio, la staffilata di Laurenzana dalla distanza si insacca nell’angolino per lo 0-1.

Il Maschito reagisce: Brescia respinge il tiro da fuori area di Fimmano ma dopo il break dei padroni di casa è sempre il Bernalda a menare le danze: Grossi scalda le mani a Coscia che devia in angolo, l’estremo del Maschito si ripete poco dopo sullo stesso Grossi. Sono, però, i locali ad andare in gol in ripartenza: al 11’ con il preciso diagonale di Gammone che supera Brescia in uscita per 1-1. Reagisce il Bernalda: Sali trova la ribattuta di Coscia e sul prosieguo dell’azione il sinistro di Gallitelli lambisce il palo.

E’ il preludio al nuovo vantaggio dei rossoblu che giunge grazie Benedetto che in mezza girata insacca 1-2. Passano una manciata di secondi per il tris bernaldese realizzato ancora grazie ad un tocco rapace di Benedetto per 1-3. Gli ospiti insistono: sugli sviluppi di una punizione dal limite, il doppio tentativo di Grossi viene intercettato sulla linea di porta da un avversario. In chiusura di frazione Cuviello con un tiro chirurgico riesce a battere Brescia per il 2-3, risultato con il quale le squadre vanno negli spogliatoi.

A inizio ripresa il Maschito vicino al pareggio: il tiro di Cuviello colpisce il palo. Lo scampato pericolo provoca la reazione bernaldese: Benedetto a botta sicura colpisce il palo e sugli sviluppi dell’azione Gallitelli trova pronto Coscia che si ripete, poco dopo, sempre su Gallitelli. I rossoblu riescono comunque a passare con il fendente di Grossi per il 2-4.

Il Maschito si riversa in avanti: Brescia è strepitoso ad opporsi alle conclusioni di Mattia Coscia e di Gammone ma è ancora il Bernalda a passare con il sinistro di Gallitelli per il 2-5. Il Maschito non è domo: il tap-in di Mattia Coscia è utile ad accorciare le distanze per il 3-5. I rossoblu si riportano nuovamente all’attacco: il portiere Coscia è miracoloso sul tocco sotto misura di Grossi che, poco più tardi, si riscatta con un tap-in vincente per il 3-6 mentre, due minuti dopo, è Laurenzana a scrivere i titoli di coda sul match con un destro sotto porta per il 3-7 finale.

ESSEDI MASCHITO-BERNALDA FUTSAL 3-7

ESSEDI MASCHITO: 1) Coscia Antonio 2) Gilio 4)Mastrodonato 7) Coscia Mattia 9) Bochicchio 10) Cuviello 17) Facciuto 19) Gammone 21) Telesca 22) Fimmano 27) Di Stasio 99) Pucillo. All. Cuviello.

BERNALDA FUTSAL: 2) Gallitelli 3)Favale 4) Laurenzana, 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 11) Grossi 12) De Pizzo 15) Scarnato 24) Brescia 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Maura Bruschi di Civitavecchia, 2^ Vincenzo Truini di Latina;cronometrista: Manuel Terraciani di Napoli.

Ammoniti: Gallitelli (B), Fimmano (M).

Marcatori: 4:35’ p.t. Laurenzana (B) 11:03 p.t. Gammone (M), 13:07 e 14:02 p.t. Benedetto (B), 18:52 Cuviello (M), 3:58 s.t. Grossi (B), 6:18 s.t. Gallitelli (B). 8:18 s.t. Telesca (M), 14:33 s.t. Grossi (B), 16:05 s.t. Laurenzana (B).

